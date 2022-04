“Cabaret” triumfon në Olivier Awards

23:59 11/04/2022

Një ringjallje e vlerësuar nga kritika e mjuzikëllit “Cabaret” dhe një përshtatje skenike e romanit hit “Life of Pi” ishin fituesit e mëdhenj në Olivier Awards duke marrë çmimet kryesore në natën më të madhe të teatrit në Britani.

Pas një pauze dy vjeçare për shkak të pandemisë Covid-19, komuniteti i teatrit në Londër u ribashkua për një ceremoni në Royal Albert Hall. “Cabaret” fitoi 7 çmime nga 11 nominime, duke përfshirë ringjalljen më të mirë muzikore dhe çmime për aktorët Eddie Redmayne dhe Jessie Buckley.

Prodhuar fillimisht në Broadëay në 1966, me muzikë nga John Kander dhe tekst nga Fred Ebb, “Cabaret” ndjek jetën e personazheve të lidhur me një klub nate në Berlin gjatë ngritjes së nazistëve. Fituesja e Oskarit Redmayne luajti kryesuesin e ceremonive të Kit Kat Klub dhe Buckley portretizoi Sally Boëles, një këngëtare angleze me më shumë ambicie sesa talent.

“Life of Pi”, bazuar në librin e Yann Martel për një djalë të bllokuar në një varkë shpëtimi me një tigër, fitoi pesë çmime, duke përfshirë shfaqjen më të mirë të re, aktorin më të mirë për Hiran Abeysekera dhe aktorin më të mirë dytësor për shtatë interpretuesit që portretizojnë tigrin kukull të shfaqjes.

