Calhanoglu drejt rinovimit

15:30 26/02/2023

Mesfushori pritet që të firmosë deri në 2026 me Interin, palët kanë arritur dakordësinë

Hakan Çalhanoglu është kthyer në një element thelbësor i skuadrës së Interit. Klubi zikaltër po punon që të rinovojë me mesfushorin turk dhe mes palëve ka dakordësi totale. Ajo që mungon, është firma në kontratën e re.

Aktualja 29 vjeçarit i përfundon në verën e 2024, ndërsa ai do të rinovojë deri në 2026. Sipas “Gazzetta dello Sport”, të premten përcaktohen detajet e fundit mes lojtarit dhe klubit italian. Me zgjatjen e kontratës, turku do të ketë edhe rritje rroge.

Çalhanoglu do të përfitojë rreth 6 milionë euro në vit duke përfshirë bonuset. Por Interi nuk po punon vetëm me rinoviumet, por po planifikon edhe të ardhmen.

Të enjten në mbrëmje në stadiumin “Olimpico” të Romës, drejtori sportiv Piero Ausilio ishte aty për takimin e Ligës së Europës të vedhekuqve ndaj Salzburgut.

Drejtuesi zikaltër po ndiqte dy lojtarë të talentuar të ekipit austriak, sulmuesin zviceran Okafor, 22 vjeç me vlerë 35 milionë euro që kërkohet nga disa klube europiane, si edhe danezin Kjaergaard, datëlindja 2003.

