Call Centerat, SPAK kërkon burg për 4 të arrestuarit

Shpërndaje







13:52 11/11/2022

Operacioni në 8 shtetet vijojnë kërkimet për 6 të dyshuarit e tjerë

Irisa Puca 31-vjeç, Adrian Korriku 29-vjeç, Bernardo Saraçaj 32-vjeç dhe Erind Pysqyli 31 vjeç janë 4 të arrestuarit për mashtrime kompjuterike. Ata u prangosën në kuadër të operacionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Eurojust, Europol dhe Guardia Civil spanjolle në Bashkëpunim me SPAK, për mashtrime me Call Centerat.

4 të arrestuarit kanë pasur funksionin e administratorit të kompanive që kanë hapur niptet e kompanive të Call Centerave. Ndërkohë 6 të tjerë janë në kërkim 3 për llogari të SPAK dhe 3 për llogari të autoriteteve spanjolle.

Sipas burimeve Bernardo Saraçaj dhe Erind Pasqyli janë vënë në prnaga për llogari të spanjollëve dhe do të vlerësohet nga drejtësia jonë nëse do të realizohet ose jo ekstradimi. Spanja i akuzon për mashtrim online me kriptomonedhat. Nga 15 Call Centerat e kontrolluar në disa vende të Europës, 6 ndodheshin në Shqipëri.

Autoritetet pranojnë se Call Centerat tashmë kanë marrë përmasa të krimit të organizuar, ndërsa qarkullojnë qindra miliona euro të përfituara nga skemat e mashtrimit kompjuterik edhe me kriptomonedhat. Sipas SPAK fitimet nga Call Centrat shkoni deri ne 50 milion Euro çdo tre muaj.

Prej e mashtrimit me Call Centerat kanë rënë qindra dhe mijëra qytetarë europian. SPAK bën me dije se që nga viti 2021 ka marrë disa letër porosi ku qytetarë të huaj ranë pre e mashtrimit. Letër porosit kanë mbërritur nga Gjermania, Spanja, Finlanda, Austria, Gjeorgjia, Letonia, dhe Ukraina, pas denoncimeve nga qytetarët e tyre se kanë rënë pre e mashtrimeve, gjatë investimeve në bursa të rreme.

Klan News