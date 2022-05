Calvin Harris zyrtarizon lidhjen me prezantuesen e njohur

22:40 25/05/2022

DJ planifikon të martohet me Vick Hope në Spanjë

DJ i njohur Calvin Harris është fejuar me prezantuesen britanike Vick Hope.

Gazeta “The Sun” ka zbuluar se Harris i propozoi të dashurës së tij në fermën e tij në Ibiza. Propozimi romantik, i cili ndodhi dy javë më parë, erdhi vetëm pesë muaj pasi dyshja filloi të njihej.

Ata po planifikojnë të bëjnë një dasmë të madhe pasi konfirmuan lidhjen e tyre.

“Vick tha po menjëherë, ajo është çmendurisht e dashuruar me Calvin dhe nuk mund të ishte më e lumtur”, thanë disa burime për këtë media.

“Ajo e mbajti unazën e saj për javë të tëra, por askush nuk e vuri re. Sigurisht që kolegët e saj në Radio 1 e vunë re menjëherë dhe kjo nuk është më një sekret atje. Të gjithë janë shumë të lumtur për të”, kanë vijuar më tej burimet.

Calvin është takuar me familjen e Vick-ut në shtëpinë e tyre në Newcastle dhe vëllezërit e saj shkuan në Ibiza me të javën e kaluar për të kaluar kohë me ta dhe për të filluar planifikimin e dasmës.

