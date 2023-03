Calvin Klein emëron anëtarin e BTS si ambasador të markës

23:45 30/03/2023

Artisti Jungkook u shpreh i emocionuar për këtë bashkëpunim

Shtëpia amerikane e modës Calvin Klein ka emëruar Jungkook si ambasador të markës së njohur. Ky vendim vjen pasi shumë shtëpi të modës nëpër botë po përpiqen të shfrytëzojnë popullaritetin e anëtarëve të këtij grupi muzikor për të tërhequr blerës të moshave të reja.

Në një deklaratë për shtyp, artisti u shpreh i emocionuar për bashkëpunimin e ri.

“Muzika ime është mënyra se si unë komunikoj me fansat e mi në mbarë botën dhe e shoh këtë bashkëpunim si një mundësi për t’u lidhur me ta në një mënyrë të re. Jam tepër i emocionuar që njerëzit do të shohin një anë të re të timen në këtë fushatë të parë për këtë markë.”

Calvin Klein ka bashkëpunuar gjithashtu lidhje me yje të tjerë të shoubizit të Koresë së Jugut, duke përfshirë artisten Jennie nga grupi BlackPink dhe aktoren dhe modelen Jung HoYeon, e cila u bë e njohur falë rolit të saj në serialin e Netflix “Squid Game”.

