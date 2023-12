Çapkeni i pasur – Episodi 120

23:20 23/12/2023

Ferit vazhdon të jetë në gjëndje kritike.

Çfarë do të thuhet në një përballje të ashpër mes Ifakat dhe Sejran?

Hatuç informon dy familjet që martesa e Sunas do të marrë fund si dhe ata do të shkëpusin çdo lidhje me familjen e Safetit.