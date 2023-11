Çapkeni i pasur – Episodi 98

23:00 26/11/2023

Kazim shkatërron ndjenjat e Abedin dhe Suna. Çfarë do të thuhet në atë përballje?

Ferit bën një përpjekje të fundit për t’u afruar me Sejran, por ai do të ndeshet me zemërimin e saj.

Tashmë i bindur për të nxjerrë Sejranin nga jeta e tij, Ferit i propozon për martesë Pelinit.