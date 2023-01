Carlo Ancelotti drejt shkarkimit

23:46 09/01/2023

Real Madrid sytë nga ‘dashuria e vjetër’, synon Zinedine Zidane



Zinedine Zidane i ka dyert e hapura të Real Madrid. Pasi refuzoi për tu ulur në pankinën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Zizu ka hedhur vështrimin për të marrë drejtimin e një tjetër skuadre. Real Madrid mbetet alternativa potenciale për 50-vjeçarin, një legjendë si në fushën e lojës ashtu edhe në trajnim te klubi mbretëror.

Në stolin e Realit, Zidane fitoi 2 trofe të Champions League dhe nëse Carlo Ancelotti nuk fiton asgjë këtë sezon do të ishte francezi ai që do merrte vendin e lënë vakant prej tij. Florentino Perez mbetet tifozi numër 1 i Zidane dhe shumë shpejt mund të ketë një tjetër rikthim të ish-fituesit të Topit të Artë në “Santiago Bernabeu”. Që kur francezi u largua nga Real Madrid, ai shpresoi që të marrë drejtimin e kombëtares së “Gjelave”, por me konfirmimin e Deschamps gjërat ndryshuan.



Zidane u largua nga pankina e Real Madridit në maj 2021 dhe dëshirontë rikthehet në stërvitje. Ai ka refuzuar ofertat nga disa klube të rëndësishme si PSG, por rikthimi në Real Madrid mund të përmbushë aspiratat e tij. Ai e njeh klubin në mënyrë të përsosur, filozofinë e tij dhe di si të menaxhojë një skuadër plot ego. Zidane është i respektuar dhe madje i dëshiruar nga disa lojtarë që e trajtojnë me respekt e admirim dhe rikthimi i tij do të ishte një stimul për një skuadër që duket se e ka humbur urinë pas triumfit të dyfishtë në sezonin e kaluar.

