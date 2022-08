Casemiro shkon tek Manchester United

20:28 20/08/2022

Anglezët paguajnë 70 mln euro

Manchester United ka arritur një marrëveshje me kampionët e La Ligas, Real Madrid për transferimin e mesfushorit mbrojtës Casemiro. 30-vjeçari do të nënshkruajë një marrëveshje katër deri në pesë vjet me United me paga rreth 16 milionë euro në vit. Mediat britanike thanë se United do të paguajë 70 milionë euro. Më herët, trajneri i Realit, Carlo Ancelotti, tha se Casemiro dëshironte të largohej nga Reali për t’u përballur me një “sfidë të re”.

Afrimi i Casemiro do të rrisë mundësitë e United në mesfushë, me Ten Hag që aktualisht ka vetëm Fred dhe Scott McTominay si lojtarë të rregullt në atë pozicion.

United është në fund të Premierligës pasi humbi të dyja ndeshjet e para. Ata presin rivalët Liverpool të hënën mbrëma. Nga ana tjetër Real afrroi mesfushorin francez Aurelien Tchouameni në qershor nga Monaco, me 22-vjeçarin që besohet të jetë një zëvendësues për Casemiro.

Pasi iu bashkua gjigantëve spanjollë në vitin 2013 nga Sao Paulo, Casemiro fitoi pesë trofe të Ligës së Kampionëve, tre tituj të La Ligës, një Copa del Rey dhe tre Kupa të Botës për Klube mes nderimeve të tjera. Ai është një nga lojtarët e Real që bënë histori nën drejtimi e Zinedine Zidane.

