Casemiro tundohet nga United

23:20 18/08/2022

Real Madrid ende po pret që Casemiro të marrë një vendim për të ardhmen e tij pas interesimit të bërë nga Manchester United. Braziliani ka qenë i heshtur sa i përket mundësisë për t’u transferuar në Premier Ligë, por ai tundohet nga mundësia për të firmosur një kontratë pesë vjeçare, ndërsa është 30 vjeç.

Ish-shokët e ekipit, Cristiano Ronaldo dhe Sergio Ramos nuk e patën atë mundësi te “Galaktikët”, dhe kjo ka bërë që ai të tundohet për ta pranuar ofertën e bërë nga United, raporton Daily Mail. Ekipi anglez nuk do të luajë në këtë sezon në Ligën e Kampioneve.

Casemiro-s i mbaron kontrata në vitin 2025 dhe mundësitë janë të mëdha që të jetë e fundit me Realin, pavarësisht se madrilenët kanë si politikë që t’u ofrojnë futbollistëve mbi 30 vjeç rinovime 1-vjeçare.

Këtë gjë po e bën Luka Modriç, i cili nuk ka preferuar të largohet nga “Bernabeu”. Me “Djajtë e kuq”, ai do të firmoste deri në vitin 2027, por do të ulte mundësinë për të fituar trofe, ndryshe nga të qenit pjesë e “Galaktikëve”.

Casemiro ka fituar te Reali pesë Liga Kampionesh dhe ka luajtur 300 ndeshje.

