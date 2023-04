Cavani nuk tërhiqet, sulmuesi uruguaian ka plan të vazhdojë të luajë për Kombëtaren dhe Valencian

22:10 08/04/2023

Sulmuesi i Valencias, Edinson Cavani, ka hedhur poshtë zërat se ka në plan që të tërhiqet nga futbolli në vitin 2023.

Uruguaiani ka si synim që të vazhdojë të luajë edhe për Kombëtaren, pavarësisht se në Shkurt mbushi 36 vjeç.

Por përveç përfaqësueses, objektivi i Cavanit është që ta ndihmojë Valencian në betejën për mbijetesë në La Liga në këtë sezon, raporton sportivja spanjolle “AS”.

“Nuk jam këtu për të dalë në pension, dua të nis një rrugëtimt ë ri te Valencia. Nëse ndiej se gjërat nuk po shkojnë mirë, do t’i them klubit, por kjo nuk është në mendjen time akualisht. Gjithçka dua, është që Valencia të kthehet aty ku duhet të jetë. Jam shumë i lumtur me vendimin tim për t’u kthyer në Spanjë, e dua La Ligën”.

Kavani u bë pjesë e Valencias verën e shkuar si futbollist i lirë. Në këtë sezon, ai ka shënuar 5 gola nga 15 sfida, por nuk e ka festuar rrjetën për vitin 2023.

Valencia ndodhet në vend të 17 me 27 pikë, në renditjen e La Liga-s.

