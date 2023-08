Cavani prezantohet te Boca Juniors

23:00 01/08/2023

Sulmuesi kthehet në Amerikën e Jugut pas shumë vitesh në Europë

Edinson Cavani u prezantua para tifozëve të Boca Juniors si afrimi i ekipit në këtë merkato vere. Sulmuesi nga Uruguaji u prit nga rreth 30 mijë vetë në stadiumin “Bombonera”.

36-vjeçari vendosi të bashkohet me skuadrën e njohur të Buenos Airesit pak orë pas u nda me Valencia ku kishte edhe 1 sezon kontratë, por që u ndërpre me konsensus.

Cavani firmosi për 1 vit e gjysmë me Boca Juniors dhe do të mbajë numrin 10 në fanellë. Endison Cavani kthehet në Amerikën e Jugut pas një karriere të gjatë me klubet Europianë, Palermo, Napoli, Paris Saint Germain, Manchester United. Në Europë ai fitoi trofe të shumtë, pjesën dërrmuese me Paris.

Tv Klan