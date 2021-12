Cavani shpëton United

11:48 28/12/2021

“Djajtë e kuq” barazuan në transfertë kundër Newcastle me rezultatin 1-1, Rangnick kërkon më shumë agresivitet

Manchester United mori një pikë me shumë vlerë në stadiumin “St. James’ Park” në takimin e javës së 19-të të Premier Ligës. “Djajtë e kuq” barazuan 1-1 me Newcastle, në një ndeshje ku vuajtën jo pak. Vendasit kaluan në avantazh pas shtatë mintuash lojë me anë të Saint-Maximin. Më pas De Gea u dallua me ndërhyrje shpëtimtare.

Goli i barazimit erdhi në minutën e 71 të lojës nga Cavani. Në fund të lojës, De Gea shpëtoi sërish portën, me Newcastle që e shtoi presionin në fund të takimit. Ky ishte barazimi i parë për trajnerin Ralf Rangnick që në përfundim të takimit tha se futbollistët e tij nuk kishin enegjinë e nevojshme në fushë.

Për gjermanin, “Djajtë e kuq” duhet që të jenë më agresivë në mënyrë që të arrijnë objektivat e vendosur. United shkon në vend të gjashtë po aq sa edhe West Ham me 28 pikë të grumbulluara, ndërsa Newcastle vazhdon që të jetë në një pozicion problematik në fund të renditjes me vetëm 11 pikë.

