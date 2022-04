Çdo diel, pa makina në Tiranë. Seferi: Do të ndikojë për mjedis më të pastër

17:20 16/04/2022

E diela pa makina do të kthehet në një traditë për kryeqytetin. Duke nisur nga 17 prilli dhe për çdo të dielë në vijim, lëvizja e automjeteve do të kufizohet për disa orë në akset rrugore afër qendrës së Tiranës. Nënkryetari i Bashkisë Andi Seferi, thotë se ky vendim synon të ndikojë në një mjedis më të pastër për vetë qytetarët.

Të dielat do të shoqërohen po ashtu me aktivitete të ndryshme. Kufizimi i qarkullimit të automjeteve do të jetë çdo të dielë nga ora 09:00 e mëngjesit deri në 15:00 në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” deri në kryqëzimin me rrugën “Ismail Qemali”. Po ashtu në segmentin e rrugës “Myslym Shyri” me drejtim dalje po në Bulevard.

Përjashtim do të bëjnë mjete e emergjencës, Policisë së Shtetit dhe transportit publik. Për të gjitha automjetet e tjera aksesi do të jete në rrugën “Ibrahim Rugova”, në Blv “Zhan D’ Ark” dhe Blv “Bajram Curri” dhe George W. Bush.

Qarkullimi në kryqëzimin e rrugës “Myslym Shyri” me rrugën “Ibrahim Rugova” do të jetë i detyruar djathtas.

Tv Klan