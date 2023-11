“Çdo ditë me tym në ngjyrë tjetër”, Balluku ironizon opozitën: Janë vokalë, prezentë…

12:06 09/11/2023

Gjatë prezantimit të progres-raportit të KE për vendin tonë, zv.kryeministrja Belinda Balluku u ndal dhe tek situata e krijuar sot në Kuvend. Duke ironizuar veprimet e opozitës në sallën e Kuvendit, ajo theksoi se marrëveshja e firmosur mes Italisë dhe Shqipërisë do të ratifikohet së shpejti në Parlament.

“Ata që kanë qenë para nesh nuk lënë askënd të harrojë asgjë, janë aty duke kthyer mbrapsht karriget e parlamentit, duke u futur çdo ditë me një tym në ngjyrë tjetër, njëherë rozë, njëherë blu, sot tymi ishte kaf më duket. Janë vokalë, janë prezentë dhe do u kujtojnë shqiptarëve se ccfarë i bënë ata sistemit të drejtësisë dhe cfarë reforme kemi bërë ne. Sa i përket marrëveshjes, ka kaluar në qeveri, sigurisht gjithë procesi i parashikuar dhe do shkojë në Parlamenmt për t’u ratifikuar. Kryeminsitri e ka bërë të qartë arsyen, askush mos të shqetësohet korniza juridike e saj. Nëse kjo marrëveshje do bëhej mes dy shteteve të BE-së, do ishte normale apo jo? Por ne e konsiderojmë vendin tonë evropian dhe kur vjen fjala për solidaritet jemi gjithnjë solidarë me shtetin italian. Na vjen keq që ka politikanë shqiptarë arrijnë të merren dhe me pigmentin e lëkurës së emigrantëve që do strehohen në Shqipëri. Pavarësisht se kemi pasur ngjyrën e lëkurës të nëjjtë me europianët ne jemi popull që jemi paragjykuar. Është një rrugë e gjatë, do shkojmë në parlament, do e dëgjoni në komisione, asnjë nga ne se ka problem të shprehet për këtë marrëveshje ndërkombëtare.”

Ndërsa Soreca u shpreh: “Qartësisht për ne, institucionet funksionale demokratike janë një aspekt thelbësor i procesit të integrimit të Shqipërisë në BE. Në çdo demokraci është një fatkeqësi kur parlamenti nuk funksionon dhe shpresojmë shumë që parlamenti të mund të kthehet shpejt në funksionimin normal. Apeli ynë është që të gjitha partitë të përpiqen të punojnë drejt bashkëpunimit dhe dialogut, për ta përmbushur këtë objektiv. Nëse keni lexuar raportin tonë, identifikon këto si rruga për të ecur përpara”./tvklan.al