“Çdo tregti është armë për Rusinë”

22:41 27/04/2022

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky në videon e radhës drejtuar kombit të tij e quan vendimin e fundit të Rusisë “shantazh energjetik” kundër Europës. Ai thotë se ndërprerja e furnizimit me gaz për Poloninë dhe Bullgarinë tregon se “askush në Europë nuk mund të shpresojë të mbajë ndonjë bashkëpunim normal ekonomik me Rusinë”.

“Rusia e konsideron si armë jo vetëm gazin, por çdo tregti. Ajo thjesht pret momentin kur një zonë tregtare apo një tjetër mund të përdoret.”

Ai thotë se Rusia “e sheh një Europë të bashkuar si një objektiv” dhe sa më shpejt të gjithë në kontinent të bien dakord se nuk mund të varen nga Rusia për tregti, aq më shpejt do të ketë stabilitet.

Presidenti ukrainas përshëndeti gjithashtu marrëveshjen me BE-në për të pezulluar detyrimet dhe kuotat mbi eksportet e Ukrainës, duke thënë se Rusia dëshiron të krijojë kaos në tregjet globale, veçanërisht për ushqimin. Eksportet e Ukrainës do të ndihmojnë në stabilizimin e tregjeve dhe do të mbështesin ekonominë e vendit gjatë krizës, tha ai./tvklan.al