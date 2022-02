Ceferin mbërrin në Shqipëri

16:09 03/02/2022

Kreu i UEFA-s ka takime me kryeministrin Rama dhe presidentin e FSHF-së Duka

Ka mbërritur për një vizitë zyrtare në Tiranë Presidenti i UEFA-s, Aleksander Çeferin. Kreu i organizmit që drejton futbollin në Europë do të zhvillojë dy takime. Ai takoi fillimisht Kryeministrin e vendit, Edi Rama. Më pas do të pritet nga Presidentin e FSHF-së, Armand Duka.

Në takim, Çeferin do të diskutojë sipas FSHF për ato që federata i konsideron incidente lidhur me procesin zgjedhor. Do të flitet gjithashtu në lidhje me organizimin e finales UEFA Europa Conference League.

Kjo ndeshje e edicionit të parë të kësaj gare do të mbahet në stadiumin “Air Albania” më 25 Maj.

Tv Klan