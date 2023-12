Çekët në zi pas masakrës në universitet

Shpërndaje







22:32 22/12/2023

Policia në gatishmëri, shton sigurinë pranë ndërtesave publike në të gjithë vendin

Pamjet e plota të çasteve dramatike kur student i armatosur David Kozak qëndronte majë një ballkoni të Universitetit Karli të Pragës dhe filloi të qëllojë mbi njerëzit. Ai vrau 13 vetë.

Sulmuesi 24-vjeçar vdiq të enjten në ndërtesën e universitetit, ndoshta pasi vrau veten ose nga plumbi i policisë, tha policia.

Çekët mbajtën zi për viktimat ndërsa policia forcoi sigurinë rreth shkollave dhe ndërtesave të tjera publike në të gjithë vendin të premten.

Në selinë e Universitetit Karli, turma njerëzish, mes tyre edhe kryeministri Petr Fiala dhe ambasadori i SHBA-së Bijan Sabet bënë homazhe për viktimat. Presidenti çek Petr Pavel gjithashtu iu bashkua homazheve.

Disa u gjunjëzuan për të ndezur qirinj dhe për të vendosur lule, ndërsa të tjerë qëndruan duke qarë dhe përqafuar njëri-tjetrin.

“Ne jemi këtu për të treguar mbështetjen tonë si kolegë studentë,” tha studenti çek Daniel Broz.

“Isha në anën tjetër të lumit dhe dëgjova të shtëna armësh, dhe duke mos ditur se çfarë po ndodhte u afrova, më pas një turmë makinash policie që kalonin, ishte një skenë absolutisht surreale.”

Universiteti anuloi të gjitha leksionet një ditë pas ngjarjes.

Ministria e Shëndetësisë tha se 27 persona u trajtuan në gjashtë spitale të Pragës, shumë prej të cilëve me plagë të shkaktuara nga arma e zjarrit. Prej tyre, 12 mbetën në gjendje të rëndë dhe të paktën një në gjendje kritike. Një nga viktimat ndërroi jetë në spital.

Autoritetet filluan të japin më shumë detaje rreth sulmit. Ata thanë të premten se studenti 24-vjeçar i fakultetit të Arteve ku kreu sulmin, dyshohet se qëlloi veten pasi policia e rrethoi në një ballkon. I dyshuari hodhi armën e tij me tytë të gjatë me snajper. Ai mbante disa armë me vete, tha policia.

Policia tregoi pamjet video të kamerës së trupit të efektivëve që tregonin njësitë speciale të policisë duke sulmuar ndërtesën e universitetit.

Autoritetet thanë se i dyshuari kishte vrarë babanë në shtëpinë e tij jashtë Pragës përpara se të udhëtonte për në kryeqytet.

Policia kishte informacion nga një mik i sulmuesit se ai synonte të vriste veten. Por në vend të kësaj ai shkoi në ndërtesën kryesore të Fakultetit të Arteve, në një shesh të ngjeshur përtej lumit nga Kështjella e Pragës dhe vetëm qindra metra nga Sheshi i Qytetit të Vjetër, një nga vendet kryesore turistike të Evropës.

Klan News