Çekia refuzon ndeshjen me Rusinë: Do informojmë UEFA-n e FIFA-n

14:32 27/02/2022

Pas Polonisë dhe Suedisë një tjetër kombëtare prestigjioze e futbollit ndërkombëtar ka refuzuar që të sfidojë Rusinë. Federata çeke ka konfirmuar se nëse do i jepej mundësia për të luajtur kundër Rusisë për biletën e kualifikimit në Kupën e Botës Katar 2022 nuk do e bënte një gjë të tillë.

“Komiteti Ekzekutiv miratoi njëzëri vendimin që kombëtarja çeke në asnjë rrethanë nuk do të luajë ndeshjen e mundshme kundër skuadrës ruse në kualifikimet e Kupës së Botës 2022. Komiteti Ekzekutiv ngarkoi presidentin e Federatës Petr Fousek dhe sekretarin e përgjithshëm Michal Valter që të bisedojnë me UEFA dhe FIFA në lidhje me vendimin për të mos luajtur ndeshjen e mundshme kundër Rusisë”, thuhet në njoftim.

Rusia është planifikuar të presë Poloninë në gjysmëfinalen e fazës së play-off-it të Kupës së Botës më 24 mars dhe, nëse kalon, do të presë Suedinë ose Republikën Çeke më 29 mars në finalen e madhe. Federata Çeke tha se nuk do ta luante ndeshjen edhe nëse do të zhvendosej në një vend neutral dhe bëri thirrje që pushtimi të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur.

