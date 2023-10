Çela: Drejtësia po kalon periudhë të vështirë

15:21 13/10/2023

“Përballë kërcënimeve të jemi të bashkuar”

Kryeprokurori Olsian Çela thotë se sistemi i drejtësisë në vendin tonë po kalon një periudhë të vështirë. Dhe për këtë ai i referohet pikërisht kërcënimeve që magjistratët kanë marrë nga bota e krimit për shkak të punës së tyre. Në fjalën e mbajtur në mbledhjen e Përgjithshme të Prokurorëve, ai shtoi se kërcënimet duhet të marrin ndëshkimin e duhur ligjor.

“Këto ditë kushdo ka ndjekur me shqetësim njoftimet për jetën e rrezikuar të dy kolegeve tona për shkak të detyrës. Ndërsa nga njëra anë këto fakte janë të rënda dhe duhet të marrin ndëshkimin sipas ligjit, nga ana tjetër duhet të na bëjnë më solidarë me njëri tjetrin e të kuptojmë se këto janë pengesa që mund t’i kapërcejmë vetëm duke qëndruar së bashku, përmes përkushtimit ndaj detyrës nga secili prej nesh. Vetëm ky qëndrim do të dekurajojë këdo që mendon se përmes kërcënimeve apo akteve të rënda të dhunës të drejtuara ndaj jetës së magjistratëve, mund të pengojë drejtësinë”.

Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve zgjodhi këtë të premte 3 anëtarët e rinj të Këshillit të Lartë të Prokurorisë me mandat 5 vjeçar, Moisi Duda, Olger Eminaj dhe Vatë Staka. Në garë për 3 vende vakante, ishin 7 kandidatë, 2 nga Prokuroria e Apelit dhe 5 nga Shkallët e Para.

