Emiljano Çela nuk është më trajner i skuadrës së Pogradecit. Klubi liqenor ka zyrtarizuar largimin e teknikut.
Sipas njoftimit, trajneri ka paraqitur dorëheqjen e tij, e cila është pranuar nga ana e drejtuesve të klubit.
Ky vendim vjen pas fitores minimale 1-0 që juglindorët arritën në shtëpi përballë Besëlidhjes, një sukses që ndërpreu një ecuri negative prej katër ndeshjesh radhazi pa fitore.
Pas 10 javësh të luajtura në kampionat, Pogradeci pozicionohet në vendin e pestë të klasifikimit me 17 pikë të grumbulluara.
Distanca me Ilirinë kryesuese është aktualisht 4 pikë, ndërkohë që objektivi madhor i klubit mbetet ngjitja në elitën e futbollit shqiptar.
Pas zyrtarizimit të largimit të Çelës, drejtuesit kanë nisur nga puna për të përzgjedhur trajnerin e ri që do të udhëheqë ekipin drejt këtij synimi.
/tvklan.al