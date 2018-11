Çelet Panairi i 21-të i Librit në Tiranë

I konsideruar si një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit është çelur sot në Pallatin e Kongreseve, Panairi i 21-të i Librit shqip.

Për katër ditë me radhë lexuesit do të kenë mundësinë të vizitojnë hapësirat me një larmi botimesh jo vetëm nga shtëpi botuese shqiptare, por edhe nga Maqedonia e Mali i Zi.

Shoqata e Botuesve edhe këtë herë ndalet jo vetëm tek problemet, por edhe mundësitë që ekzistojnë për rritjen e numrit të lexuesve. Shkrimtari dhe publicisti Preç Zogaj kërkon të identifikohen arsyet e rënies së lexuesve vitet e fundit.

Të shtunën, në mbyllje të panairit, do të jepen dy çmime për autorë, dy çmime për përkthyes dhe çmimi inkurajues.

Tv Klan