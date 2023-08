Çelet “Shkodra Jazz Festival 2023”

14:47 20/08/2023

Dhjetra instrumentistë të huaj do të performojnë në rrugët dhe sheshet e qytetit

Java e koncerteve “Shkodra Jazz Festival 2023”, u çel mbrëmë në oborrin e Muzeut Historik, banesa Oso Kuka, me koncertin e klasës së firzamonikës, drejtuar nga maestro Bardh Jakova. Ky i fundit tregoi emocionet e festivalit.

“Jam i kënaqur që kanë ardhur në Shkodër. E kanë parë Shkodrën. Kena bërë mësim dy javë. Kënaqësi e madhe me parë edhe publikun sot në banesën Oso Kuka. Një publik shumë intim si me kenë në baçet e vjetra shkodrane. Duke nisur prej muzikës baroke, klasike, kontemporane, ballkanike e kuptohet edhe ajo shkodrane nuk ka munguar.”

Pas dy javësh me masterclasat e “Rrok Akademi”, dhjetra instrumentistë nga Shqipëria dhe vende të tjera të rajonit e më gjerë performojnë tashmë për publikun në ambiente dhe sheshe të hapura. Drejtori artistik i Shkodra Jazz Festival, Florian Jakaj jep detaje për festivalin.

“Ishte përmbyllje e një cikli të fizarmonikave të cilat performuan për publikun. Ishte një masterclas shumë interesante sepse vinin nga vende të ndryshme dhe e bukura ishte se të gjithë bashkëpunonin me njëri-tjetrin. Kjo erdhi natyrshëm. Po përgatisim javën që vjen aktivitetin e “Shkodra Jazz Festival 2023”, i cili do të marrë kulmin e tij me koncerte të mirfillta të Jazzit. Kemi tre netë të mbushura me muzikantë që vijnë nga vende të ndryshme të Europës dhe për të dhënë një moment të bukur për qytetin e Shkodrës dhe jo vetëm, për të gjithë turistët dhe për të gjithë ata që kanë dëshirë të marrin pjesë.”

Sonte po në këtë ambient është koncerti i radhës “Rrock Academi Clssic & Junior”, ora 20:30.

Klan News