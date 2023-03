Celibashi “amniston” Ramën për pagat

19:36 30/03/2023

Komisioneri: Kodi Zgjedhor parashikon penalitete vetëm për zgjedhjet e përgjithshme

Vendimi i qeverisë për të rritur pagat para zgjedhjeve vendore duket se nuk përbëjnë një shkelje të Kodit Zgjedhor. Sipas kryekomisionerit Ilirjan Celibashi, kjo dispozitë është e vlefshme vetëm para zgjedhjeve të përgjithshme.

“Kodi Zgjedhor ka ndalime për vendimarrje të caktuara të institucioneve vetëm 4 muaj para zgjedhjeve deri në krijimin e qeverisë së re”.

Deklaratat e kryeministrit Rama, Celibashi zgjodhi mos t’i komentojë, por paralajmëroi se do ketë një vendimarrje, sapo të njihet edhe me aktin që do ndërmarrë qeveria.

Për deklaratën nuk mund të jap një përgjigje. Ne duhet të respektojmë ligjin dhe Kodin Zgjedhor. Duhet të shohim si vendosim me ligjin dhe kodin zgjedhor”.

Më herët kryeministri Rama prezantoi planin për rritje pagash në të gjithë administratën publike në harkun e dy viteve, duke deklaruar se pavarësisht ndalimeve që mund të ketë Kodi Zgjedhor, punët e qeverisë nuk mund të ndalen.

