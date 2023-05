Celibashi: Brenda të hënës të shpallet rezultati përfundimtar

Shpërndaje







00:16 15/05/2023

“Në zgjedhjet e 14 Majit morën pjesë 34,37% e votuesve”

Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet lokale të 14 Majit është në nivelin e 34.37 % të totalit të mbi 3,6 milionë shtetasve me të drejtë vote në Shqipëri. Kjo është shifra e publikuar nga kryekomisioneri Ilirjan Celibashi, i cili pas mbylljes së procesit të votimit prezantoi edhe disa nga problematikat e hasura gjatë procesit të votimit.

“Për 30 qendra është raportuar votim në grup. Kemi administruar 35 denoncime në total. Kemi 1094 tentativa, për votim të dyfishtë. Kemi 117 mijë zgjedhës së kanë shkuar në fraksionin e gabuar të themi, të qendrës së votimi”.

Celibashi ndërkohë dha një paralajmërim të fortë ndaj numëruesit të partive politike për të nxjerrë brenda afatit ligjor të rezultatit të zgjedhjeve të 14 majit, ku shpallja duhet të bëhet brenda mbrëmjes të së hënës.

“Nuk do të tolerojmë asnjë sjellje të komisionerit apo numëruesit që nuk është në përputhje me parashikimet e Kodit Zgjedhor. Do të ushtrojmë të gjithë autoritetin që na jep ligji“.

Në zgjedhje e së dielës pati probleme me pajisjet elektronike të identifikimit në 558 qendra votimit ku zgjedhësit u shënuan manualisht, por për Celibashin kjo nuk e cenon procesin zgjedhor.

Tv Klan