Celibashi: Kemi kërkuar ndërhyrjen e policisë për garantimin e rendit në KZAZ-në e Kurbinit

17:42 15/05/2023

Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi në një deklaratë për mediat, bëri një pasqyrim të procesit të numërimit të votave në bashkitë e vendit. Ai u ndal po ashtu edhe tek ndërprerja e procesit të numërimit në 2 qendra në Durrës dhe një në Kurbin. Për Durrësin Celibashi tha se ndërprerja është bërë për shkak të lodhjes, ndërsa në Kurbin, Celibashi tha se u vlerësua e nevojshme ndërhyrja e autoriteteve policore për garantimin e rendit. Aktualisht tha Celibashi situata në këtë KZAZ paraqitet e qetë.

“Kemi konsideruar situatën e krijuar edhe në KZAZ e Kurbinit dhe problematikat në këtë KZAZ. Kemi marrë vendimin për pezullimin e procesit deri në orën 16:00, por ende nuk ka filluar procesi i numërimit. Kemi komunikuar me strukturat ligjzbatuese për të siguruar në përputhje me Kodin Zgjedhor, rendin dhe sigurinë në ambientin dhe rreth vendit të numërimit të votave. Kemi kërkuar që të largohen nga këto ambiente të gjithë personat e tjerë me përjashtim të anëtarëve të komisionit zonal të administrimit zgjedhor, numëruesve, vëzhguesve të ndryshëm, përfaqësuesve të mediat dhe kandidatëve.”

Celibashi tha se urdhri i KQZ është përmbushur dhe rreth ambientit të vendit të numërimit nuk ka persona të tjerë përveç atyre që parashikon Kodi Zgjedhor./tvklan.al