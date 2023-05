Celibashi: Kemi verifikuar 927 tentativa për votim të dyfishtë

17:41 14/05/2023

Kryekomisioneri i KQZ-së në një deklaratë për mediat bën të ditur se janë evidentuar 927 raste të tentativës së votimit të dyfishtë.

Gjatë fjalës së tij, Celibashi thotë se në KQZ kanë mbërritur 29 denoncime lidhur me shkelje të ndryshme gjatë procesit zgjedhor.

Ilirjan Celibashi: Kanë ardhur 29 denoncime të paktën formalisht, janë 4 denoncime nga 2 subjekte zgjedhorë, 2 nga PS dhe 1 nga koalicioni “Bashkë Fitojmë”. PS ka denoncime për kandidatin e BF në Elbasan dhe në Tiranë, në 2 raste për thyerje të heshtjes zgjedhore. 1 denoncim nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit për shpërndarje të bazës materiale për orët e para të procesit të votimit. 24 denoncime nga qytetarë të ndryshëm.

Bashkitë me më shumë probleme janë Tirana, Elbasani, Durrësi, Dropulli, Kamza, Konispoli, Lezha, Peshkopia dhe Tropoja. Në Dropull denoncimi lidhet me prishjen e pajisjes Pay, ka denoncime në bashki të tjera për intimidimin e votuesve, lidhur me postimet, me përmbajtje elektorale në rrjetet sociale. Ka denoncime dhe për votim familjar në disa qendra votimi apo bashki.

Përsa i përket procesit të identifikimit dhe pjesëmarrjes, janë 998 mijë e 663 votues të cilët janë identifikuar përmes pajisjes elektronike që janë edhe votues, kjo për ata persona që identifikojmë përmes pajisjes, nga këto janë 98,83 për qind iu është marrë shenja e gishtit, pjesa tjetër janë lexuar përmes kartës, por shenja e gishtit nuk ka qenë e mundur. Kemi verifikuar 927 tentativa për votim të dyfishtë. 14 mijë e 654 votues për herë të parë./tvklan.al