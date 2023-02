Celibashi: Merr fonde ajo parti politike që ka marrë pjesë në zgjedhjet pararendëse

11:56 15/02/2023

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve ka zhvilluar ditën e sotme seancë publike.

Në një komunikim me gazetarët, kreu i KQZ-së, Ilirjan Celibashi ka folur për financimin me fonde të partive politike për zgjedhjet vendore të 14 Majit 2023.

Celibashi nuk ka preferuar që të thotë se cila parti do të marrë fonde dhe cila jo, teksa ka shtuar se fundet do t’i marrin partitë, të cilat kanë marrë pjesë në zgjedhjet pararendëse.

Po ashtu, Celibashi ka deklaruar se fondin e përcakton Kuvendi, për të cilin ka theksuar se nuk mund të jetë më i vogël se 130 milionë.

Ilirjan Celibashi: Lidhur me atë nëse Partia Demokratike do të përfitojë fonde, në fakt është një vendim që duhet ta marrë dhe për ta respektuar institucionin, nuk po jua lexoj si vendim, por po jua lexoj rregullin dhe ju e nxirrni konkluzionin. Ligji ka përcaktuar në nenin 180 të Kodit Zgjedhor, si dispozitë tranzitore, parimi është ky që merr fonde ajo parti që ka marrë pjesë në zgjedhjet pararendëse. Zgjedhjet pararendëse për organet e qeverisjes vendore kanë qenë zgjedhjet e vitit 2019. E dimë që PD nuk mori pjesë në ato zgjedhje, por neni 180 i Kodit Zgjedhor si dispozitë tranzitore, ka përcaktuar që në referim do të merren zgjedhjet sipas rastit. Respektivisht, të 2015 dhe të 2017. Ka dhe një përjashtim që ato parti që nuk kanë marrë pjesë në këto zgjedhje, do të merret në konsideratë procesi zgjedhor i 2019. Praktikisht, kushdo që ka marrë pjesë në 2015, 2017, 2019 kualifikohet për të marrë fonde për fushatën. Ne nuk kërkojmë fond sepse është Kuvendi ai që vendos se sa para do të vendosin në dispozicion të partive politike për fushatën e tyre zgjedhore. Ky fond nuk mund të jetë më i vogël se 130 milionë.

Gjatë fjalës së tij, Celibashi është pyetur nga gazetarët në lidhje me regjistrimin e PD-së në zgjedhjet vendore. Ai ka thënë se ekziston vetëm një PD dhe ka përshëndetur vendimin e Gjykatës së Apelit për të zgjidhur çështjen brenda kësaj partie politike në seancën gjyqësore të 3 Marsit.

Ilirjan Celibashi: Ka vetëm një PD që nëse do t’i plotësojë kushtet për t’u regjistruar, do të regjistrohet. Në momentin që do të paraqitet kërkesa, do të vlerësojmë dokumentacionin për kërkesën për regjistrim dhe do të vlerësojmë cilësitë e personave që e paraqesin. Në datën 3, gjykata do të vendosë në lidhje me konfliktin se cili është organi udhëheqës i PD dhe vlerësoj se është angazhim pozitiv i gjykatës para se të fillojë procesi elektoral, pjesëmarrja në zgjedhje e një partie politike. Flasim për partinë kryesore të opozitës./tvklan.al