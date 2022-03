Celibashi: Nuk rezulton të ketë pasur denoncime për shitblerjen e votës

18:45 07/03/2022

Në lidhje me zgjedhjet e pjesshme të 6 Marsit, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi ka dhënë deklaratë për mediat ku dhe ka dhënë një pasqyrë për mënyrën si ka shkuar procesi i votimit në 6 bashkitë.

Ilirjan Celibashi: Sikurse e dini në Vorë, votimi u zhvillua nëpërmjet pajisjeve elektronike, nga verifikimet që KQZ ka bërë, mund të thuhet me bindje se ky proces është realizuar me sukses të plotë. Vetëm në 3 qendra votimi të bashkisë Shkodër nuk u zhvillua votimi për shkak të moshapjes së qendrave të votimit, për shkak të kushteve ekstreme. Për komisionerët e këtyre qendrave të votimit nuk ishte e mundur që të paraqiteshin në detyrë. Në ditën e votimit nuk ka pasur denoncime në KQZ. Në komunikimet që ne kemi patur, kemi patur disa shqetësime në lidhje me votimin familjar apo dhe problematika të karakterit organizativ, të paktën për KQZ nuk rezulton të ketë patur denoncime në lidhje me shitblerjen e votës. Megjithatë këto mbeten për t’u parë në ditët në vijim./tvklan.al