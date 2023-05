Celibashi: Prania e personave të paautorizuar në QV, intimidim ndaj votuesve. Policia të veprojë

Shpërndaje







13:55 14/05/2023

Kryetari i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi ka ngritur shqetësimin e personave të paautorizuar brenda disa qendrave të votimit në rang vendi.

Në një deklaratë për mediat, ai thotë se prezenca e këtyre personave konsiderohet nga KQZ si intimidim ndaj votuesve dhe i ka kërkuar policisë që të marrë masa.

Kushdo që nuk largohet, theksoi Celibashi, do të mbajë përgjegjësi ligjore.

“Praninë në ambientet e pranimit të personave të paautorizuar, ne si KQZ e konsiderojmë si intimidim dhe presion ndaj votuesve ndaj është rasti që autoritetet duke filluar nga policia apo dhe Komisioni Zonal Zgjedhor ta adresojnë këtë si shqetësim dhe të merren masat përkatëse. E papranueshme që qytetarët që nuk kanë lidhje me atë qendër votimi të vazhdojnë të rrinë në ambientet e brendshme ku votohet. Do duhet të boshatisen menjëherë. Menjëherë! Dhe çdokush që refuzon t’i përgjigjet thirrjes së KQZ do të mbajë përgjegjësi”, tha kryekomisioneri Ilirjan Calibashi.

Celibashi foli edhe për disa denoncime të tjera që janë bërë në adresë të KQZ.

“Në lidhje me bojën jemi dëshmitarë që kjo histori e bojës sillet në vëmendje. Vështirë ta themi tani sa qëndron kjo problematikë. Në tërësi provesi i votimit ka shkuar normalisht, mendoj që është tejkaluar edhe problematika e identifikimit biometrik. Ngelet për t’u verifikuar 77% e qendrave të votimit kanë nisur punën, në këto 502 qendra votimi për çfarë arsye e patëm këtë situatë. Në gjithë pjesën tjetër procesi i identifikmit elektronik është duke shkuar shumë mirë”.

Sipas kryekomisionerit, 77% e qendrave të votimit nisën punën në orën 07:00, 13% të tjera nisën në orën 07:30, 11% pas orës 08:00. Këto të fundit janë kryesisht ato qendra ku patën probleme me identifikimin biometrik përmes teknologjisë.

“Prej disa orësh ka zero qendra votimi në të cilat mungon kuorumi. Procesi është duke shkuar qetë dhe pa probleme në aspektin teknik. Dy qendra votimi në Devoll kanë patur problematika, 2 kuti kanë qenë të dëmtuara. Nga komunikimi me Policinë e Shtetit, kemi formacion për 2 incidente, një në Fushë-Krujë dhe një tjetër me operatorin e pajisjes elektronike të identifikimit në Dibër. Janë 14 denoncime të administruara deri tani nga KQZ nëpërmjet aplikacionit. Lidhen kryesisht me parregullsi të veprimeve të anëtarëve të komisioneve të qendrave të votimit, probleme të aksesimit nga persona me aftësi të kufizuar”.

/tvklan.al