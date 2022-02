Celibashi: Regjistroj koalicionin “Shtëpia e Lirisë” LSI dhe PDK, nuk regjistrohet grupi i rithemelimit

13:29 04/02/2022

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve ka regjistruar në koalicion për zgjedhjet e pjesshme vendore të 6 Marsit koalicionin LSI – Partia Demokristiane, duke mos pranuar grupin e rithemelimit të Partisë Demokratike.

“Nuk mund të them që pretendimi i përfaqësuesit të PD ishte alogjik por si pretendim nuk ka bazë ligjore. Jemi duke rikonfirmuar një kërkesë të përfaqësuesit të LSI për të patur një koalicion zgjedhor në këto zgjedhje. Lidhur me përmbajtjen të pretendimit të përfaqësuesit të PD, vlerësoj se ai pretendim qëndron, për sa i përket disa aspekteve. Nuk qëndron kërkesa për ta kthyer për plotësim sepse do të ishim në këtë situatë nëse do të kishim mungesë të dokumentacionit përkatës. I kemi të gjithë elementët për të regjistruar një parti politike, kemi dhe diçka më shumë të cilën ne vlerësojmë që është e panevojshme. Jemi në situatën kur kërkesa reflekton konfliktualitet. Kërkesa që reflekton elementë të PD nuk mund të pranohet.

Në vlerësim përfundimtar, unë vendos që të regjistroj si subjekt zgjedhor pjesëmarrës në zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar të bashkisë që do zhvillohen në datën 6 Mars 2022, koalicionin e partive politike Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokristiane e Shqipërisë. Emri i koalicionit është “Shtëpia e Lirisë” me shkronjat listore SHL. Partia udhëheqëse e koalicionit është partia Lëvizja Socialiste për Integrim. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”, u shpreh kryetari i KQZ Ilirjan Celibashi. /tvklan.al