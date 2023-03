Celibashi: Vendimi për regjistrimin e PD nesër ose pasnesër, afati për Bashën mbaron në mesnatë

Shpërndaje







11:55 11/03/2023

Ditën e sotme është shqyrtuar në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkesa e Partisë Demokratike për regjistrimin në zgjedhjet lokale të 14 Majit.

I pyetur për vendimin që do të marrë KQZ për regjistrimin e PD-së si subjekt zgjedhor, kryekomisionieri Ilirjan Celibashi u shpreh se vendimi do merret 1 ose 2 ditë pas përfundimit të afatit 48 orësh.

Ndërsa në lidhje me dokumentacionin që duhet të plotësojë kryetari ligjor i PD Lulzim Basha, Celibashi u shpreh se afati mbaron sot në orën 24:00.

Ilirjan Celibashi: Pasi kalon afati 48 orë që kam lënë në dispozicion do të marr vendimin. Mund t’ua vë në dispozicion edhe vendimin e arsyetuar. Në lidhje me regjistrimin e PD si subjekt zgjedhor do të përgjigjem kur të mbarojnë 48 orët. Vendimarrja e KQZ e çfarë ndodh është në përputhje me parashikimet e kodit zgjedhor. Ajo u imponua nga rrethanat, nga procedurat që duhet të kryejë një komision. Indrit Sefa ka të gjithë legjitimitetin për të paraqitur kërkesat apo propozimet për emërim të anëtarëve të KZAZ-së, po ashtu kam thënë që selia e Partisë Demokratike ka legjitimitetin, se kush hyn në seli kjo nuk është çështje e jona.

Pyetje e gazetares së Klan News Klesiana Omeri: Çfarë do të ndodhë me shkresën që Indrit Sefa ka dorëzuar në KQZ duke theksuar se nuk do ta sjellë dokumentacionin që ju kërkuat , do të shtyhet afati për plotësim apo nuk do të regjistrohet PD si subjekt zgjedhor?

Ilirjan Celibashi: Vendimi apo përgjigjien për pyetjen tuaj unë si kryekomisioner do e marr pasi të ketë kaluar afati 48 orë, dokumentacioni në bindjen time duhet plotësuar sepse është i mangët. Me interpretim të ligjit 48 orëshi përfundon sot në orën 24:00.

Kujtojmë se Partia Demokratike ka njoftuar zyrtarisht Celibashin se nuk do dorëzojnë dokument të firmosur nga Lulzim Basha. Në një letër zyrtare me firmën e përfaqësuesit ligjor, thuhet se Basha është dorëhequr dhe se dokumentacioni i paraqitur është korrekt./tvklan.al