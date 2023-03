Celibashi: Vendimmarrja tërësisht në përputhje me Kodin Zgjedhor

Shpërndaje







17:42 14/03/2023

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi në mbledhjen e kësaj të marte që Partia Demokratike nuk mund të regjistrohet në zgjedhjet e 14 majit, pasi kërkesa nuk ka bazë ligjore. Kryekomisioni Ilirjan Celibashi deklaroi se plotësimi i dokumentacionit me nënshkrimin e deklaratës solemne nga Lulzim Basha është një kusht për regjistrimin e partisë si subjekt zgjedhor.

Pas vendimmarrjes, duke iu përgjigjur interesit të gazetarëve, Celibashi tha se vendimi është në përputhje të plotë me Kodin Zgjedhor. Përgjigjen e dha pasi u pyet për reagimin e Enkeljed Alibeajt, i cili e konsideroi vendimin e KQZ, si të ndikuar politikisht.

“Nuk do të parapëlqejë që të komentoja deklaratat e politikanëve, më vjen keq për qasjen e tyre. Tek unë ato nuk kanë asnjë lloj efekti. Ajo çfarë mbetet e rëndësishme në gjithë këtë diskutim, është fakti që ajo vendimmarrje është tërrësisht në përputhje me parashikimet e Kodit Zgjedhor. E bën të duket sikur këtu ka një gjë të madhe fakti se bëhet fjalë për partinë më të madhe të opozitës, por nuk është problem as KQZ as komisioneri për situatën juridike në të cilën ajo parti gjendet. Kam gjithë keqardhjen për këtë situatë, por nuk kam asnjë mundësi për ta zgjidhur nga pikëpamja ligjore dhe nuk është çështje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo dhe Komisionerit gjithë ky kaos juridik. Natyrisht që unë kam simpatitë e mia politike, kjo nuk diskutohet. Votoj edhe unë për një parti politike të caktuar. Por absolutisht në dallim nga shumë të tjerë, në atë çfarë unë duhet të vendos kur kam karrigen e një zyrtari përcakton vetëm ligji vendimarrjen time”, tha Celibashi./tvklan.al