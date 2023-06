Çelja e sezonit turistik në Shëngjin/ Kryebashkiaku Ndreu: Këtë vit presim akoma më shumë pushues

09:59 11/06/2023

Në Shëngjin u çel sezoni turistik. Ashtu si çdo vit, vizitorë të shumtë vendas dhe jo vetëm, patën mundësinë të shohin dhe shijojnë panairin me produktet e bizneseve vendase. Kryebashkiaku i Lezhës, Pjerin Ndreu në fjalën përshëndetëse, tha se turizmi në Lezhë është në zhvillim e sipër dhe se po bëjnë gjithçka për një turizëm sa më elitar.

“Gjithë bashkë, natyrshëm që po punojmë dhe po mundohemi që të bëjmë më të mirën në një ndër plazhet më të bukura të Shqipërisë, ku natyra nuk është kursyer, por ka dhënë gjithçka, ku Zoti i ka falë det, lagunën, historike, religjoze, artizanë të spikatur, kulinari të jashtëzakonshme që është një ndër më të mirat në rajon dhe në botë.”

Time Kadria, deputetja e AAK Kosovë tha se shqiptarët e Kosovës e vizitojnë Shqipërinë në çdo stinë, jo vetëm për turizëm, por sepse e duan.

“Dimër, pranverë apo vjeshtë e frekuentojnë Shëngjinin, e frekuentojnë Shqipërinë, Tiranën dhe Durrësin. E vizitojnë të gjithë Shqipërinë sepse e duan dhe nuk ka ndarje dhe nuk ka kufi që e ndan popullin shqiptar.”

Drejtues dhe përfaqësues të biznesit, pjesë e panairit, treguan se sa e rëndësishme është prezantimi i produkteve të tyre në këtë fillim të sezonit të ri turistik.

“Panaire si ky i sotmi janë të rëndësishme, jo vetëm për hapjen, por edhe për t’u prezantuar dhe për të mbajtur kontakte kolegët me njëri-tjetrin me shpresën që prodhuesit e artizanit dhe të produkteve që janë jo në vijën bregdetare, por brenda pjesës së Lezhës, të bashkëpunojë me strukturat mikëpritëse bregdetaare.”

Festa vijoi për orë të tëra me ritmet e muzikës dhe pjesëmarrjen e artistëve të mirënjohur të skenës.

