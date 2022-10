Celta Vigo fushatë kundër kancerit

15:13 19/10/2022

Klubi spanjoll me komplete sportive ngjyrë rozë, të ardhurat për bamirësi



Klubi spanjoll i selta Vigos ka vendosur t’i bashkohet luftës kundër kancerit të gjirit. Ekipi i La Ligës ka nisur fushatën #actitudrosa, një hashtag që identifikon luftën kundër kësaj sëmundje të rëndë në rrjetet sociale.

Skuadra e Vigos ka nxjerr në shitje uniformat me ngjyrën rozë, e cila do të përdoret nga lojtarët në seancat stërvitore dhe ndeshjet në transfertë deri në fund të këtij sezoni.



“Nuk është as vetëm një çështje estetike . #ActitudRosa është një mënyrë për të jetuar me guxim, këmbëngulje, ndjenja që përcakton këtë klub dhe tifozët e tij,” shpjegon klubi në rrjetet sociale. Shitjet e këtij koleksioni deri më 31 tetor do të shkojnë për bamirësi në Shoqatën spanjolle kundër kancerit.

Gjithsesi, kontributi i klubit spanjoll do të vijojë pasi për çdo shitje të kompletit ngjyrë rozë, 10% e shumës prej 45 eurosh do të shkojë sërish në arkat e kësaj shoqate. Një fushatë fantastike nga ana e klubit spanjoll, që vjen në Ditën Botërore të Kancerit të Gjirit.

