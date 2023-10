Censi i popullsisë, përgjegjësi i INSTAT: Qytetari është i lirë, nuk implementojmë përgjigje

18:36 16/10/2023

Prej 18 Shtatorit ka nisur regjistrimi i të dhënave të popullsisë i cili përfundon më 30 Tetor. Programi “Rudina” në Tv Klan pati një lidhje të drejtpërdrejtë gjatë transmetimit me një prej grupeve që operojnë në terren për një përditësim rreth Censit.

Denis Vraja, përgjegjësi i INSTAT për njësinë nr.5 sqaroi se gjithçka vijon sipas planifikimit ndërsa qytetarët që nuk janë ndodhur në banesë kanë marrë letërnjoftime në mënyrë që Censi të përfundojë brenda afatit.

Denis Vraja: Ne i kemi ndarë të gjithë anketuesit tanë në çdo njësi administrative, bashki apo qark me zona të mirëpërcaktuara. Çka do të thotë, një anketues ka një zonë në tapetin e tij të ëprcaktuar që në këtë kohë do zhvillojë vetëm aty intervistën, vetëm te ajo zonë dhe kjo zonë preket çdo ditë, nga e hëna në të diel. Praktikisht, mund të rastisë që në një banesë të shkojë brenda një harku kohor 1-javor 2 dhe 3 herë dhe lëmë letërnjoftimet te dyert dhe individi e kupton që aty po zhvillohet intervista dhe na komunikon përsëri mbrapsht në rast se nuk është e mundur.

Vraja shton se ligji parashikon penalitete për të gjithë ata që nuk marrin pjesë në regjistrim. Gjithashtu ai shpjegon se nuk kërkohet asnjë e dhënë prej qytetarit dhe është ai që vendos për përgjigjet.

Denis Vraja: Gjithçka është në ndërgjegjen e qytetarit. Ne nuk implementojmë asnjë lloj përgjigjeje nga ana jonë. Qytetari është i lirë./tvklan.al