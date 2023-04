Çerekfinalet e Europa League: Fiton Juventus, humbet Roma

23:56 13/04/2023

Juventusi fitoi me rezultatin 1 – 0 takimin e parë çerekfinal ndaj Sportingut të Lisbonës në Europa Ligë. Humbje 1 – 0 e ekipit tjetër italian, Romës në fushën e Fejnordit.

Mançester Junajtid e mbylli me rezultatin 2 – 2 sfidën me Sevijan, ndërsa Rojal Union barazoi 1 – 1 me Bajer Leverkusenin. Këto rezultate nuk janë të sigurta dhe mbeten ndeshjet e kthimit për të vendosur gjysmëfinalistët.

Tv Klan