21:00 02/03/2023

City përballet me Burnley e Vincent Kompany, United do të sfidojë Fulham

Manchester City do të presë Burnley-n e drejtuar nga Vinsent Kompani në çerekfinalet e FA Cup. Legjenda e “Citisens”, Kompani, i cili luajti për klubin nga viti 2008 deri në vitin 2019, i ka udhëhequr Clarets në krye të Championship në sezonin e tij të parë në stol.

Grimsby, skuadra që vjen nga League 2, kategoria më e ulët në këtë kompeticion, do të përballet me Brighton. Rivali i radhës i Mançeser Junajtid në fazën çerekfinale do të jetë Fulahm.

Ndërkohë Sheffield United do të luajë kundër rivalëve të Championship, Blackburn. Takimet e fundit në raundin e pestë të Fa Cup dhuruan surpriza. Man United përmbysi West Ham me rezultatin 3-1.

Bërnlej mposhti Flitud Taun minimalisht, kurse Totenhem u eliminua nga Shefild Junajtid. Grimsbi Taun surprizoi Sauthempton, duke fituar 1-2.

