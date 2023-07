Ceremonia e diplomimit në University of New York Tirana

17:45 07/07/2023

Studentët pajisen me dy diploma, një shqiptare dhe një amerikane

Qindra të rinj edhe këtë vit i kanë besuar rrugëtimin e tyre të dijes Universitetit te New York-ut në Tiranë.

Një lider në krijimin e elites jo vetëm si rezultat i reputacionit të tij prestigjioz akademik, por dhe një komunitet vibrant, i cili frymëzon studentët drejt zhvillimit intelektual dhe social.

Në 21 vite, Universiteti i New York-ut i ka ende dyert e hapura për ata që duan të ndjekin studimet në ciklin Bachelor dhe Master.

“Ky është momenti më i mirë i vitit sepse po bëjmë ceremoninë e diplomimit për studentët tanë. Këtë vit kemi 100 të rinj që mbyllën studimet, por ata do jenë gjithmonë pjesë e familjes sonë. Besoj se diploma e Universitetit të New York-ut do hapë dyer të reja për ta”, thotë Rektori Erkan Erdemir.

“Po e përmbyll me sukses këtë aventurë timen në një nga universitetet më të mira, me standarte amerikane në të cilin kam njohur jo vetëm miq të mrekullueshëm po dhe një staf pedagogjik të cilët do i mbaj mend gjatë”, shprehet Franka Polo, studente e diplomuar për Financë.

Studentët e Universitetit të New York-ut në Tiranë kanë mundësinë unike të përfitojnë dy diploma, një shqiptare dhe një amerikane.

“Ne kemi një bashkëpunim të mrekullueshëm, një partneritet të gjatë këtu në Shqipëri, sjellim diplomën e universitetit shtetor të New York-ut për studentët që jetojnë dhe punojnë në Tiranë pa pasur nevojën të vijnë në SHBA”, thekson Francesa Cichello, drejtoreshë e programeve të arsimit ndërkombëtar.

Universiteti i New York-ut është i përbërë nga tre fakultete: Fakulteti i Juridikut dhe Shkencave Sociale, Fakulteti i Ekonomisë dhe Biznesit si dhe Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës.

Ky universitet prej më shumë se dy dekadash ka një politikë pranimi selektive duke ofruar bursa për studentët ekselentë dhe më gjerë.

Të gjitha programet e studimit në UNYT zhvillohen në gjuhën angleze gjë e cila i jep mundësinë studentëve nga 22 shtete të ndryshme.

