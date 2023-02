Ceremonia e Sag Awards 2023

22:20 27/02/2023

“The White Lotus” merr trofeun kryesor televiziv, dominon “Everything Everywhere All At Once”

Ndarja e çmimeve SAG Aëards 2023 u zhvillua në Los Angeles duke nderuar disa nga shfaqjet më të mira televizive dhe filmike të vitit që u votuan nga vetë aktorët. Kasti i “The White Lotus” fitoi trofeun më të mirë televiziv në çmimet e Screen Actors Guild, për sezonin e dytë të shfaqjes, të vendosur në Itali rreth pushuesve të pasur dhe stafit që u shërbente atyre në një resort të çuditshëm. Ylli i serialit Jennifer Coolidge mori çmimin për aktoren më të mirë femër në një serial dramatik për rolin e saj si një pushuese e pasur.

“Ka qenë një vit shumë i veçantë. Unë jam shumë mirënjohëse. Shumë mirënjohëse sepse, e dini, ky mund të jetë ai.”

Jason Bateman fitoi aktorin më të mirë në një serial dramatik për rolin e tij në ‘Ozark’, historia e një biznesmeni që pastron para për një kartel meksikan droge. Aventura plot dimensione ‘Everything Everywhere All At Once’ rrëmbeu trofeun më të lartë të filmit në çmimet e Screen Actors Guild, një parashikues kryesor i suksesit në çmimet Oscar të muajit të ardhshëm.

Filmi për një pronare lavanderie kinezo-amerikane që lufton për të paguar taksat ka marrë gjithashtu tre çmime aktrimi, për aktoren kryesore Michelle Yeoh dhe aktorët dytësorë Ke Huy Quan dhe Jamie Lee Curtis. Fituesit u zgjodhën nga anëtarët e sindikatës së aktrimit SAG-AFTRA. Të nderuarit e filmit ndiqen nga afër sepse aktorët përbëjnë grupin më të madh të votuesve për Çmimet e Akademisë së 12 Marsit.

Aktorja Yeoh u shpreh shume emocionuar ndërsa pranoi trofeun e saj:

“Kjo nuk është vetëm për mua. Kjo është për çdo vajzë të vogël që duket si unë. Faleminderit që më dhatë një vend në tryezë.”

Çmimet SAG votohen nga mbi 120 mijë anëtarët e SAG-AFTRA. Në ceremoni u zhvilluan homazhe për Sally Field, të cilës iu dha edhe një çmim për kontributin e saj në karrierë.

Klan News