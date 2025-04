Që prej 21 prillit, dita kur u nda nga jeta Papa Françesku, Vatikani dhe Roma kanë mirëpritur besimtarët që i kanë kushtuar homazhe Atit të Shenjtë. Sot është dita e fundit e homazheve pasi të shtunën ai do të varroset në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe, siç ka shprehur dëshirën në testamentin e tij.

Përgatitjet për ceremoninë e varrimit po zhvillohen me përkushtim dhe pa ceremoni të shumta, një tjetër kërkesë e Papa Françeskut. Ambasadorja e Shqipërisë në Vatikan, Majlinda Frangaj ndan me programin “Rudina” në Tv Klan zhvillimet e fundit të kësaj ngjarjeje. Veç delegacioneve, mirëpriten besimtarë nga e gjithë bota, emigrantë por edhe të burgosurit që do të pajisen me një leje të veçantë.

Majlinda Frangaj: Sot është dita e fundit e besimtarëve të cilët po i drejtohen Bazilikës së Shën Pjetrit për t’i bërë homazhe Papa Françeskut. Nesër në orën 10:00 do të jetë ceremonia mortore, pra mesha e funeralit të Papa Françeskut. Roma po përgatitet për të pritur edhe besimtarët që do të vijnë nga e gjithë bota. Një e veçantë është që do të jetë edhe prezenca e shumë emigrantëve, por edhe prezenca e të burgosurve që do t’u jepet një leje e veçantë për të marrë pjesë në varrimin e Papa Françeskut. Kujtojmë që Papa Françesku i ka vizituar shpesh të burgosuit. Varrimi në shenjtoren Santa Maria Maggiore do të jetë privat, por nesër në Bazilikën e Shën Pjetrit, parashikohet që arkivoli do të kalohet edhe mes besimtarëve për t’i dhënë përshëndetjen e fundit Papa Françeskut.

Për shkak të pranisë së shumë personaliteteve, janë marrë masa strikte sigurie. Ambasadorja do të jetë pjesë e delegacionit shqiptar, që do të udhëhiqet nga presidenti Bajram Begaj.

Majlinda Frangaj: Ndërkohë që Roma po përgatitet për funeralin e Papa Françeskut që do të jetë nesër, pra mesha e funeralit është një siguri e paprecedentë. Do të jenë të pranishëm 130 delegacione ku do të kryesohen nga presidentët e vendeve. Nga Shqipëria sot mbërrin Presidenti i Republikës që do të kryesojë delegacionin zyrtar shqiptar, ku do të marrë pjesë edhe ministri i Jashtëm Hasani, gjithashtu edhe unë. Delegacioni shqqiptar është i përbërë nga 5 persona. Unë personalisht kam marrë pjesë që ditën e parë që Vatikani na dërgoi shkresën zyrtare për të bërë homazhe Papa Françeskut dhe dje isha me dy nga kryetarët e bashkive edhe arbëreshë të cilët dëshironin që të jepnin lamtumirën e fundit Papa Françeskut. Sot në orën 18:00 mbyllet Bazilika e Vatikanit./tvklan.al