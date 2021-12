Certifikata jonë e vaksinimit e integruar me sistemin europian

15:59 28/12/2021

ISHP: Shqiptarët e vaksinuar jashtë po regjistrohen në e-Albania

Certifikata jonë e vaksinimit anti-covid është e integruar me sistemin e vendeve të Bashkimit Europian. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, certitifikata e lëshuar nga autoritetet shqiptare është njëlloj si green pass i vendeve të Bashkimit Europian. Pra, qytetarët shqiptarë mund ta përdorin certifikatën e vaksinimit brenda dhe jashtë vendit.Instituti i Shëndetit Publik, bën me dije se tashmë të gjithë qytetarët shqiptarë që jetojnë brenda ose jashtë vendit mund të vaksinohen në Shqipëri dhe do të përfitojnë automatikisht certifikatën e vaksinimit nëpërmjet sistemit e-Albania.

Gjithashtu, të gjithë qytetarët shqiptarë mund të regjistrojnë vaksinat e kryera jashtë vendit, pranë mjekut të familjes. Evidentimi i certifikatave të vaksinimit të qytetarëve që kanë kryer të paktën njërën dozë të vaksinës jashtë vendit dhe regjistrimi i tyre në Shqipëri, ju jep mundësinë të gjithë qytetarëve shqiptarë të kryejnë dozën e dytë apo dozën e tretë përforcuese në Shqipëri dhe anasjelltas.

Sipas Institutit të Shëndetit Publik janë rreth 10 mijë shqiptarë të vaksinuar jashtë vendit të cilët do regjistrohen në e-Albania. Ndërkohë deri më tani janë vaksinuar 40% e popullsisë. Kryerja e dozës së tretë e shtyn me 6 muaj vlefshmërinë e këtij dokumenti.

Instituti i Shëndetit Publik informon se nisur dhe nga rekomandimet e Komitetit të Ekspertëve për paraqitjen e kartës së vaksinimit në kufi, të dhënat e kryerjes së vaksinës si dhe njehsimi i certifikatës së vaksinimit, po dokumentohen në sistemet tona të integruara të regjistrimit të personave të vaksinuar dhe më pas reflektohen në sistemin e-Albania.

Klan News