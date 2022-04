Certifikatat në gjuhë të huaj do mund të shkarkohen edhe në e-Albania

Shpërndaje







23:06 27/04/2022

Nga 1 Maji asnjë sportel publik nuk do të ofrojë shërbime, për çdo dokument qytetarët do të aplikojnë dhe do të pajisen vetëm online. Teksa brenda Shqipërisë kjo gjë do të jetë e koordinuar dhe institucionet, që deri më tani nuk pranonin certifikata online pa vulë të njomë apo firmën fizike, nuk do t’i refuzojnë këto dokumente, në studion e Opinion u shtrua edhe problemi i ambasadave.

I pyetur pikërisht për këtë kreu i Kadastrës, Artan Lame tha se “në momentin që do u shkojë një letër zyrtare nga Kryeministria, sepse do të bëhet një lajmërim, që nga data 1 Maj e dashur ambasadë nuk ka më, nuk ekziston më printim, natyrisht që do ta pranojnë, pra do përshtaten të gjithë”.

Ndërsa Drejtori i Përgjithshëm i Gjendjes Civile, Vangjush Stavro tregoi se institucioni që ai drejton është në fazën e fundit të certifikatave në gjuhë të huaj të cilat do të mundësohen edhe në e-Albania.

“Dokumentet që nevojiten jashtë, ne kemi mundësuar edhe certifikatat në gjuhë të huaj, biles jemi në fazat e fundit të finalizimit sepse po kontrollojmë ndonjë germë të veçantë që mund të ketë një problematikë… Certifikatat në gjuhë të huaj të cilat do mundësohen të shkarkohen edhe në e-Albania, jemi duke punuar edhe me Ministrinë e Jashtme, që të njihen menjëherë dhe vula apostile më pas, të apostilohen në Ministria e Jashtme dhe mund të konsumohen jashtë. Vula apostile është një vulë që nuk mund të ikë, kështu që ai proces është dhe ajo hallkë fizike do të jetë. Por do të shkarkohet elektronikisht dhe nuk do të jenë më nevojshme të presin as në radhë dhe as të shkojnë tek zyra e Gjendjes Civile më e afërt, por ta dërgojnë direkte në Ministrinë e Jashtme…”/tvklan.al