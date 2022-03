Çëshja Mbappe: Rritet tensioni

22:00 02/03/2022

PSG vendos ofertë galaktike

Klubi i PSG vendosi një ofertë galaktike në tryezën e sulmuesit për ta bindur për një kontratë dy ose trevjeçare, një rekord prej 50 deri në 53 milionë euro në vit dhe një bonus besnikërie prej 100 milionë neto. Në media thuhet se oferta mund ta bëhet shumë më e rëndësishme nëse kohëzgjatja do të shtohet. Kjo mund ta ketë tunduar lojtarin dhe familjen e tij pasi pak ditë më parë ai deklaroi se i ka mbetur vetëm Cavani për të qenë golashënuesi më i mirë në historinë e PSG. Shenjë kjo se edhe mund të qëndrojë.

Informacionet që vijnë nga Franca parashikojnë një afrim në negociatat mes rrethit të lojtarit dhe klubit, nëse PSG kualifikohet për në raundin tjetër të Champions.

Ndërkohë Madridi i vëzhgon ngjarjet me një qëndrim të matur, duke besuar se telenovela do të përfundojë me Mbappe që prezantohet në Bernabeun e ri.

PSG nuk e dëshiron që kjo të ndodhë dhe për këtë arsye drejtuesit e saj janë gati të vendosin në tryezë një kontratë 500 milionë euro, një çek bosh, një trajtim sheik… gjithçka që mund të imagjinoni.

