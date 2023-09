Çështja “Beleri”, Begaj: Drejtësia të bëjë punën e vet

19:03 22/09/2023

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka patur një intervistë për ‘Zërin e Amerikës’ teksa qëndronte në New York në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKB, ku është pyetur për një sërë çështjesh. Një ndër to edhe ajo për Fredi Belerin. Begaj vlerësoi marrëdhëniet me Greqinë, por theksoi se sa i përket këtij rasti, i duhet lënë drejtësisë që të bëjë punën e vet.

“Marrëdhëniet e Shqipërisë dhe Greqisë janë marrëdhënie të një partneriteti strategjik dhe kuptohet që bazohet në vlerat më të mira të fqinjësisë dhe të respektit reciprok për njëri-tjetrin. Unë kam pritur në zyrën time kryeministrin e Greqisë. Kemi diskutuar hapur për çështje të reja dhe të vjetra. Natyrisht kjo çështje që ju përmendët është një çështje që nuk është në dorën e Presidentit, as të ndonjë personaliteti tjetër. Mendoj se kjo çështje ka lidhje me drejtësinë dhe duhet ta lemë drejtësinë të bëjë punën e vet. Kur të flasë drejtësia pastaj mund të veprojmë”, tha Begaj sipas të cilit, drejtësia në Shqipëri pas reformës është “në rrugën e duhur dhe e pavarur”,

Një tjetër pyetje për Begajn kishte të bënte edhe për marrëveshjen për kufirin detar me Greqinë. Prej disa muajsh ai ka deklaruar se po shqyrton kërkesën.

“Vlerësimi i kërkesës së bërë nga MEPJ nuk është çështje kohe. Vlerësimi duhet bërë bazuar tek disa kërkesa ligjore dhe kushtetuese që duhet të përmbajë autorizimi në fjalë. Presidenti e ka detyrim kushtetues ta përmbushë këtë detyrim ligjor dhe kushtetues për çdo negociatë, për çdo marrëveshje ndërkombëtare. Në momentin që do të bëj vendimmarrjen e duhur do t’ju bëj me dije dhe publikut dhe ju”, tha kreu i shtetit.

Begaj tha se është ngritur një grup ekspertësh “për të arritur në një version të autorizimit në përputhje të plotë me vendimin e Gjykatës Kushtetuese”.

Presidenti sqaroi edhe pse ka kaluar në heshtje disa ligje të rëndësishme, siç është ajo për studentët e mjekësisë.

“Ka pasur diskutime publike. Mekanizmi kontrollues kushtetues i Presidentit për rastin në fjalë për çdo ligj është që t’i përmbahet strikt kushtetutës. Nuk mund të niset vendimmarrja nga opinione personale apo politike. Çdo ligj i miratuar nga Kuvendi i nënshtrohet një procesi të rregullt që shikon nëse ky ligj është në përputhje të plotë me Kushtetutën. Asnjë prerogativ nuk mund të ndikojë në vendimmarrjen e presidentit. Për ligjin për studentët e mjekësisë, bëra një takim me ta, të cilët e shikojnë ligjin nga shkelja e të drejtave të tyre. Ndërkohë që qeveria nga ana tjetër e shikon ligjin nga një interes madhor publik që qytetarët shqiptarë të kenë mbulim me shërbim shëndetësor. Kjo lloj kontradikte nëse do të kishte vendimmarrje të Presidentit qoftë në rast të dekretimit, qoftë në rast të kthimit mbrapsht në parlament, do të kishte një ndikim jo proporcional ligjor për secilën palë. Kështu që në këtë rast vendosa të mos mbaj anë dhe t’i lë mundësinë palëve të interesuara të angazhohen në një mekanizëm tjetër kontrollues kushtetues që mund të jetë Gjykata Kushtetuese. Heshtja ime në këtë rast nuk ka të bëjë me faktin që ishte një mosvendimarrje e presidentit, por me faktin e këtyre dilemave kushtetuese që presidenti kishte”, tha ai.

Presidenti Begaj po ashtu shtoi se në takimet e tij në OKB ka shprehur nevojën për mbështetjen ndaj Kosovës.

“Kam shprehur nevojën e mbështetjes së Kosovës, jo vetëm si mbështetje morale, por edhe në drejtim të njohjeve të reja. Mbështetja e Kosovës është domosdoshmëri. Domosdoshmëri jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin. Për faktin që faktori shqiptar është një faktor mjaft i rëndësishëm për paqen, për sigurinë për mirëqenien dhe për zhvillimin e qëndrueshëm. Është detyrë e çdo qytetari dhe shtetari për të mbështetur Kosovën”, tha kreu i shtetit duke theksuar se Shqipëria mbështet fuqimisht dialogun mes Kosovës dhe Serbisë.

“Nuk kemi nevojë për vetizolim, por për miq, për mbështetje. Kështu që duhet patjetër që çdo rekomandim i dhënë nga aleati ynë strategjik duhet të dëgjohet. Duhet të dëgjohet më së tepërmi nga politikanët e Kosovës”, tha Begaj./tvklan.al