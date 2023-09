Çështja “Beleri”, kryeministri: Patate e nxehtë, s’do të ndërhyj ta hedh në det

14:31 13/09/2023

Tri çështje konsiderohen si më të rëndësishmet e ditëve në vijim për Shqipërinë e Kosovën, sipas kryeministrit Edi Rama.

Në një qëndrim të gjatë, postuar në Facebook ai sjell në vëmendje faktin se Shqipëria do të drejtojë javën e ardhshme Këshillin e Sigurimit në OKB, të cilin e cilëson si një moment historik.

“Ky është një moment historik në marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë, i cili thotë shumë për ngjitjen e shtetit tonë në një nivel të ri. Ka shumë arsye për të qenë krenarë me Shqipërinë sot, po shumica e tyre janë shumë më tepër motive për të kuptuar se sa shumë mund të bëjë ende Shqipëria dhe për të ecur vendosmërisht drejt majës së re ku duhet me se s’bën të ngjitemi si vend e si popull, e në asnjë mënyrë shkaqe për vetëkënaqësi”.

Një mesazh në këtë pikë e pati edhe për shtetet fqinje, të cilave u kujton se Shqipëria është shembull i mosabuzimit me komunitetet etnike.

“Nuk ka dyshim se disa rretherrotull, po edhe disa prej aleatëve e partnerëve tanë ndërkombëtarë e marrin nganjëherë si diçka të zakonshme, të mirëqenë e për këtë arsye thuajse të parëndësishme, qasjen tonë emancipuese për ndërtimin dhe ushqyerjen e marrëdhënieve miqësore me të gjithë. Jo se kjo na bën të dyshojmë në këtë qasje tonën, e cila është një qasje sa pragmatike aq edhe thelbësisht vlerore, për një bashkësi europiane si e jona në Shqipëri, po ja që në ndonjë rast apo moment u duhet kujtuar të gjithëve se ne japim besim, respekt, miqësi, por askush asnjëherë nuk duhet të na marrë për qorra, shurdhë apo memecë. Ne mirëpresim kritika e ndihmë për t’u përmirësuar nga gjithkush, po leksione bashkëjetese e respekti për etnitë e tjera Shqipërisë nuk i jep dot askush.”

Theksin e vendos tek reforma në drejtësi, ku kujton se “hetimi dhe ndjekja e pavarur penale e një sërë zyrtarësh të lartë të lidhur me pushtetin politik të radhës, përfshirë njërin prej zëvendëskryeministrave të tij të mëparshëm, janë prova kokëfortë e një ndryshimi epokal në jetën e vendit tonë”.

E në këtë pikë kreyministri Rama deklaron prerë se nuk do të ndërhyjë tek institucionet e drejtësisë së re as për rastin e Fredi Belerit.

“Ndonjë po thotë se kur vjen puna tek ndonjë patate shumë e nxehtë në duart e drejtësisë, si ajo e zotit Beleri, unë duhet të ndërhyj e ta hedh pataten në det, por kjo nuk ka për të ndodhur kurrësesi. Dhe unë vetëm do të përsëris deri në bezdi për shumëkënd, se lufta kundër korrupsionit dhe kriminalitetit të organizuar vetëm do të thellohet, pavarësisht dhimbjeve e kostove, sepse kjo luftë është e drejtë dhe e domosdoshme për Shqipërinë Europiane të të gjithë fëmijëve të këtij vendi.”

Kreu i qeverisë shqiptare i kujton edhe Bashkimit Evropian se raportet copy-paste janë bërë modë, por gjërat kanë ndryshuar. Sipas tij, Shqipëria nuk e bën këtë luftë as për Brukselin, as për Berlinin apo Uashingtonin, po për fëmijët e sotëm të Shqipërisë së nesërme.

Në vëmendje të kryeministrit është edhe takimi i Brukselit mes kryeministrit kosovar Albin Kurti dhe Presidentit serb Aleksandër Vuçiç.

“Unë, si gjithnjë, lutem që mos të jetë një tjetër xhiro bosh, për një tjetër përsëritje të këngës “fajin e ka tjetri”. Pavarësisht lidhjeve tona të ngushta dhe marrëdhënies unike ndoshta në botë me Kosovën, si shteti tjetër shqiptar në kufi me Shqipërinë, ne kemi qenë, jemi dhe do të jemi të përputhur plotësisht në linjën e përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, për të realizuar planin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë”.

Më tej kryeministri Rama sqaron qëndrrimet që ai mbajti që nga anulimi i mbledhjes së dy qeverive në Prizren e deri te platforma që ai u paraqiti aleatëve për krijimin e Asociacionit të Komunave me shumicë Serbe, ashtu si edhe qëndrimin për Albin Kurtin.

“Për fat të keq, teksa përpiqem pa sukses të kuptoj taktikat e qeverisë së Kosovës, mbetem po aq i pasuksesshëm në përpjekjen për të kuptuar strategjinë e dialogut të Serbisë. Dyshoj se strategjia e Beogradit është të vonojë proçesin dhe të përfitojë sa më shumë nga taktikat vetëdëmtuese të Prishtinës, të cilat e kanë ndihmuar vijimësisht viktimizimin e Serbisë ne arenën e ndërkombëtare. Fatkeqësisht po ashtu, disa harrojnë se nuk jemi më në vitet ‘90 të shekullit të kaluar. Shqipëria është për paqe, pajtim, ardhmëri të përbashkët dhe pikë. Por megjithatë, nëse gjërat shkojnë keq, Shqipëria dhe shqiptarët janë me Kosovën, e këtë s’e luan topi”.

Për kreun e qeverisë shqiptare përfundimi i suksesshëm i procesit të normalizimit të Kosovës e Serbisë janë parësore për paqen dhe sigurinë rajonale, po edhe për sigurinë e vetë Europës.

