Çështja “Beleri”, Rama: Nuk eksportojmë mosmarrëveshjet bilaterale në BE

17:51 14/12/2023

Marrëveshja me Italinë në Kushtetuese, kryeministri: E drejta e saj ta shqyrtojë

Ashtu siç planifikoi që para së të nisej, Edi Rama u kthye i qetë nga samiti në Bruksel pavarësisht rezultatit. Sipas kreut të qeverisë, Shqipëria ka marrë vlerësime pozitive nga shumica e vendeve anëtare.

“Ne duam të jemi një vend europian në Ballkan, jo një shtet ballkanik në BE. Shqipëria me punën tonë të përbashkët do të bëhet Europa e Ballkanit.”

Veton e Greqisë e quan një veprim të paarsyeshëm, ashtu siç konsideron faktin që çështjet bilaterale eksportohen në tryezat e Brukselit.

“Çështjet bilaterale duhet të zgjidhen mes dy vendeve.”

Pavarësisht qëndrimit të Greqisë, Edi Rama thotë se ka një marrëdhënie miqësoree me homologun grek, ndonëse nuk zbardhi ndonjë detaj nga takimi joformal në Bruksel.

“Është një marrëdhënie shumë e hapur, marrëdhënie respekti. Edhe biseda e djeshme ka qenë shumë miqësore, secili ka opinionin e vet.”

Për herë të parë komentoi marrjen në shqyrtim nga Gjykata Kushtetuese të marrëveshjes me Italinë, duke thënë se nuk i druhet një rrëzimi të mundshëm të saj.

“Detyra automatike e Gjykatës Kushtetuese për ta shqyrtuar një marrëveshje ndërkombëtare. Fakti që Shqipëria ka një gjykatë që merr vendime që nuk i shkojnë planit të qeverisë, është mirë për Shqipërinë.”

Për arrestimet e fundit në kuadër të hetimit të inceneratorit të Tiranës, Edi Rama përsëriti qëndrimin e tij.

“Është një çështje e një procesi që duhet të bëjë rrugën e vet dhe në fund ka një gjykatë që vendos, në të treja shkallët e saj.”

Ndër të tjera, pjesë e tryezës në Bruksel ishte dhe çështja e Kosovës, për të cilën tha se i ka kërkuar Këshillit Europian të heqë sanksionet ndaj saj.

