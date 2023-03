Çështja e PD-së në gjykatë, Berisha: Nuk komentoj vendimin e 3 gjykatësve

21:45 02/03/2023

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u shpreh gjatë një lidhjeje live për emisionin “Opinion” në Tv Klan se protesta që pritet të mbahet nesër nuk ka asnjë lidhje me vendimin që gjykata do të japë për çështjen e PD-së. Kryedemokrati tha se nuk bën asnjë koment për vendimin e gjykatësve. Ai u shpreh më tej se nuk ka pse të bëjë asnjë supozim për vendimin e nesërm të gjykatësve dhe se “nuk i shkon e as nuk ka ndërmend që të bëjë asnjë formë presioni ndaj gjykatës”.

Blendi Fevziu: Partia e Lirisë ka çuar sot kërkesën për t’u regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me emrin Partia e Lirisë. Nesër pritet të ketë një vendim gjykate nëse do të ketë për të ndarë çështjen e PD-së. Nëse ky vendim gjykate shtyhet, ose i jepet zotit Alibeaj, çfarë do të bëni ju me PD, si do të hyni në zgjedhje?

Sali Berisha: Tani nuk më shkon mua dhe nuk e kam ndërmend që të bëj asnjë formë presioni gjykatës.

Blendi Fevziu: Po u bëj pyetjen nëse?

Sali Berisha: Nuk bëj unë asnjë koment për vendimin e 3 gjykatësve. Kam bindjen më absolute siç e kam shprehur që në asnjë kod të botës, ai që nuk është palë në proces gjyqësor nuk mund të legjitimohet. Unë më tutje dhe komente të tjera për vendimin e gjykatësve pasi protesta nuk ka asnjë lidhje me vendimin…

Blendi Fevziu: Ju thashë Partia e Lirisë ka çuar sot regjistrimin. N.q.s ju nuk e merrni këtë nga gjykata. Vendosi gjykata nuk mori vendim, e shtyn në muajin Maj vendimin, çfarë do bëni?

Sali Berisha: Nuk kam pse të bëj asnjë supozim për vendimin e nesërm të 3 gjykatësve.

Blendi Fevziu: Si do shkoni se rrezikoni të mos hyni në zgjedhje?

Sali Berisha: Gjithçka kemi me Edi Ramën. Është Edi Rama, s’është gjykata.

Blendi Fevziu: Është Edi Rama, shkoni tek Rama sa të doni ai shkon bën poçe atje sipër, dhe problemi është si do hyni ju në zgjedhje?

Sali Berisha: Kështu mendonte dhe Ramiz Alia në ’91. Ky është revolucion që synon të përmbysë një monizëm.

Kujtojmë që ditën e nesërme do të zhvillohet protesta kombëtare e opozitës. Në të njëjtën kohë pritet që të zhvillohet seanca gjyqësore në Gjykatën e Apelit për të vendosur se kush do të drejtojë selinë blu./tvklan.al