Çështja “McGonigal”, Kryeministri Rama sqaron se si i ka njohur Agron Nezajn dhe Dorian Duçkën

18:36 25/01/2023

Agron Nezaj dhe Dorian Duçka janë dy shqiptarë që përmenden në dosjen e drejtësisë amerikane ku akuzohet ish-zyrtari i lartë i FBI-së McGonigal për konflikt interesi për një shumë parash dhe vizita të padeklaruara të tij në Shqipëri e takime me Kryeministrin Rama gjatë kohës që ka qenë në detyrë.

Kreu i qeverisë, Edi Rama, i pyetur nga gazetarët për takimet e tij me ish-zyrtarin e FBI dhe si i ka njohur dy shqiptarët e tjerë, Nezaj dhe Duçka, thotë se të parin e takuar vetëm në praninë e McGonigal.

Ndërsa për Dorian Duçkën tregon se ka qenë zv/ministër Energjetike në Qeverinë Rama 1 gjatë koalicionit me LSI dhe më pas ka punuar për Kryeminstrin pa pagesë.

“Përfundimet e hetimit dhe fillimi i fazës tjetër të procesit ku hetuesit amerikanë kanë dorëzuar dosjen e hetimit të tyre nuk ka asgjë nga këto që thoni ju. Absolutisht asnjë konkluzion. Përmendjet lexojini mirë sepse aty nuk përmendet absolutisht një gjë e tillë. Aty thuhet që çfarë njëri dhe çfarë thotë tjetri. Hetuesit thonë që hetimet kanë përfunduar, ka një të akuzuar për mosdeklarim dhe konflikt interesi në raport me shokun e tij shqiptaro-amerikan nga Tropoja të cilin unë e kam njohur në takimin me të dhe me të cilin nuk kam pasur asnjë lloj lidhje tjetër përveç këtij raporti miqësor dhe këtyre shkëmbimeve krejtësisht pa asnjë interes tjetër me zyrtarin e lartë të FBI-së. Fola për z.Agron i cili e përsëris vjen nga lëvizja demokratike, shumë i afër i të ndjerit Azem Hajdari, fis me Besnik Mustafajn, njerëz të nderuar padiskutim, të cilin nuk e kam njohur më parë asnjëherë, me të cilin nuk kam shkëmbyer as letra, as interesa, por e kam takuar vetëm në praninë e zyrtarit të lartë të FBI-së. Përsa i përket personit tjetër, ka qenë zv/ministër i Energjetikës në koalicionin e vitit 2013 dhe pastaj për një farë kohe ka punuar pranë meje pa pagesë“, deklaroi Rama. /tvklan.al