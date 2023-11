“CEZ-DIA”, Meta në SPAK: Nuk kam firmosur në emër të askujt

14:53 08/11/2023

“Do të përballem me drejtësinë e çdo të vërtetë, këtu do më keni”

Për rreth 2 orë Ilir Meta është pyetur nga SPAK në rolin e deklaruesit për çështjen “CEZ-DIA”, e cila është rihapur nga kjo prokurori. Kallëzimi është bërë nga juristi Romeo Karaj në 2019, të cilin Meta e cilësoi mashtrues. Ai ripërsëriti qëndrimin se nuk ka bërë asnjë shkelje të ligjit

“Nuk ekziston asnjë akt, asnjë shkresë, asnjë urdhër, asnjë inciativë për ligje, akte nënligjore nga Ilir Meta si ministër i Ekonomisë apo zv.kryeministër në interes të askujt, përfshirë këtu DIA dhe CEZ dhe madje ministrinë e Ekonomisë.”

Ripërsëriti qëndrimin se do të përballet me drejtësinë sa herë që ajo ta thërrasë.

“Mos kini asnjë shqetësim! Do të përballemi edhe me ju edhe me drejtësinë e çdo të vërtetë.”

Kryetari i partisë së Lirisë akuzoi SPAK se po vepron nën ndikimin e kreut të qeverisë.

“Diktohet politikisht nga Rama për të shmangur vëmendjen nga skandale, për të spostuar vëmendjen në thashetheme që kanë të bëjnë me 15 vite më parë.”

Meta i kujtoi sërish SPAK denoncimet për inceneratorët duke theksuar se nuk ka marrë asnjë informacion për kallëzimet e tij.

